Ballotta: “non dico dovesse vincere facile, ma la Reggina era partita a mille. Poi però…”

26 Ottobre 2022 17:22

La Reggina continua ad essere sulla bocca di tutti, dopo l’indifferenza di questa estate

E’ vero, ha perso le ultime due, ma la Reggina continua ad essere sulla bocca di tanti in questo campionato di Serie B, anche di chi non la interpella direttamente. Dall’indifferenza di questa estate, per ovvi motivi, alle considerazioni e ai complimenti di tanti addetti ai lavori nel corso dei primi mesi del torneo. A tal proposito, l’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha chiamato in causa proprio gli amaranto parlando del campionato cadetto: “è molto equilibrato, chi avrà più sostanza ed equilibrio di risultati, nonché meno alti e bassi, può arrivare in fondo”, ha detto nel corso di “Bar Sport”, su 12tvParma.

Sulla squadra di Inzaghi: “non vedo una ammazza-campionato. La Reggina sembrava quella che dovesse, non dico vincere facile, ma era a partita a mille, e ora ha avuto qualche battuta d’arresto che capita a tutti. Ci vuole continuità”.