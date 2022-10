22 Ottobre 2022 17:00

Spettacolare avvistamento al largo di Palmi dove è stato avvistato un’esemplare di balena

Spettacolare avvistamento nelle acque di Palmi, cittadina in provincia di Reggio Calabria, dove, come si evince dal video in basso, è stato avvistato uno straordinario ed enorme esemplare di balena tra lo stupore generale dei testimoni che si trovavano a bordo di un’imbarcazione.

In Calabria non è raro l’avvistamento di balene e delfini che spesso amano vagare vicino le coste calabresi.