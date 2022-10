Automobilismo: bulldozer “Piloti per Passione” a Bagaladi, 9 piloti tra i primi 10 assoluti

24 Ottobre 2022 12:39

Anche al minislalom di Bagaladi la scuderia “Piloti per Passione” di Sambatello con grande spirito di sportività, coesione, forza e professionalità e con schiacciante superiorità si aggiudica la vittoria assoluta. Nove piloti (Branca, Barbaro, Fallara A. Corsaro R. Fallara B. Tramontana, Suraci, Aricò e Albanese M.) tra i primi dieci assoluti capeggiati da Antonino Branca con la sua Gloria B5. E poi, Domenico Morabito, Antonino Albanese, Francesco Bevacqua, Aniello Esposito, Rocco Porcaro, Giovanni Priolo, Francesco Battaglia, Calarco Vincenzo, Barillà Carmelo, Spanò Filippo, Scerbo Rosario, Crupi Filippo e Fedele Giuseppe conquistano numerose vittorie e piazzamenti nelle rispettive classi e gruppi. Sfortunata la gara di Andera Galimi che non ha potuto prendere il via per problemi di benzina che hanno afflitto la sua 127. A Orvieto, alla finale nazionale di TIVM, invece Gabry Dryver, già campione di classe CIVM di gruppo A e TIVM SUD e Roberto Megale, già campione TIVM SUD di RS PLUS, si impongono nelle rispettive classi.

Qualche problema anche per Giovanni Greco che a Racalmuto, anche se partito in decima posizione, riesce con la sua 500 ad agguantare un’ottimo 4° posto finale. Più che soddisfatto il direttivo che sta lavorando per realizzare, in collaborazione con la città Metropolitana, il 1° Minicampionato della Città Metropolitana 2023.