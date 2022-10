Automobilismo: la scuderia di Sambatello “Piloti per Passione” impegnata in Puglia e Sicilia

8 Ottobre 2022 10:17

La scuderia di Sambatello impegnata su più fronti dalla Puglia alla Sicilia

Sono impegnati su più fronti i piloti della scuderia di Sambatello in questo week end, dalla Puglia alla Sicilia. In provincia di Lecce, allo slalom del Mito a rappresentare i colori della scuderia Piloti Per Passione ci penserà Dino Semeraro su una 127 con la nuova raggiante livrea, mentre in Sicilia, alla salita di Monti Iblei, Roberto Megale che ha già conquistato il titolo di TIVM Sud di classe RS Plus 1600 e Gabry Driver anche lui fresco campione di TIVM SUD e CIVM di gruppo A, porteranno alti i colori della scuderia. Nutrita presenza dei piloti della scuderia reggina con sede a Sambatello anche a Torregrotta ME, dove Giuseppe Messina New Entry della scuderia, Giovanni Greco, Mario e Michele Radici rappresenteranno sapientemente e con grande professionalità la scuderia. Notevole il lavoro della segreteria, che come ogni inizio settimana è impegnata con le pratiche burocratiche relative alle iscrizioni ed altissima è come sempre, la soddisfazione di tutto il direttivo che ringrazia come sempre i propri piloti per l’impegno profuso.