8 Ottobre 2022 19:16

Audace Cerignola-Messina, 7ª Giornata del campionato di Serie C girone C: i peloritani, reduci dal successo casalingo contro il Giugliano, cercano i primi punti in trasferta

Appena 4 punti in 6 partite, frutto di un pareggio contro la Viterbese e un successo nell’ultimo turno contro il Giuliano. In mezzo 4 sconfitte. Magro il bottino dell’ACR Messina nelle prime gare di inizio stagione, una tendenza da invertire al più presto possibile per i peloritani che, nonostante la vittoria dello scorso weekend, si ritrovano in piena zona Playout. Delicato l’impegno odierno in trasferta sul campo dell’Audace Cerignola, formazione di centro classifica che stacca la zona Playout di 1 punto ma ne ha 3 di vantaggio sul Messina. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Audace Cerignola- ACR Messina LIVE

90′ – Tris Cerignola! Malcore non sbaglia da dischetto, Daga intuisce ma non ci arriva

89′ – Rigore per il Cerignola! Ingenuità di Konatè, fallo da dietro su Tascone

86′ – Esce Sainz Maza, entra Ruggiero

82′ – Rosso per proteste a Michele Pazienza, allenatore del Cerignola

76′ – Malcore pericoloso da dentro l’area, palla alta sulla traversa

72′ – Raddoppia il Cerignola! I padroni di casa sfondano sulla destra, palla a Tascone che pesca dentro il nuovo entrato D’Andrea che da pochi passi mette dentro

69′ – Napoletano per Filì nel Messina

67′ – Doppio cambio nel Messina: Grillo per Balde, Konate per Versietti

66′ – Triplo cambio nel Cerignola: fuori Neglia, Botta e Achik, dentro Gonnelli, D’Ausilio e D’Andrea

64′ – Malcore pericoloso, Daga in uscita gli dice di no!

61′ – ACR Messina più arrembante, ma pochi pericoli per la porta di Saracco

59′ – Capomaggio per Bianco nel Cerignola

56′ – Bella percussione di Catania, il tiro è fuori misura, ben alto sulla traversa

51′ – Messina decisamente più vivo, ma non pericoloso

46′ – Si riparte!

Fine primo tempo! – Cerignola meritatamente in vantaggio: i padroni di casa spingono forte sull’acceleratore, sfiorano il gol Achik che fallisce una ghiotta occasione da pochi metri, ma pochi minuti più tardi si fa perdonare segnando il gol che sblocca la gara. Poche sortite offensive del Messina, nel secondo tempo serve una reazione

42′ – Bella iniziativa di Catania che sulla sinistra prova a entrare in area e guadagna un corner: niente da fare sugli sviluppi dalla bandierina

40′ – Si gira e tira Neglia, splendida conclusione, bella anche la risposta di Daga che devia in angolo

38′ – Steso al limite dell’area Malcore, pochi centimetri e sarebbe stato rigore: la palla di Neglia finisce alta sulla traversa

35′ – Giallo per Fiorani, secondo ammonito nel Messina

31′ – Cerignola in vantaggio! Achick sblocca la gara! Neglia sfonda sulla sinistra, Daga gli dice di non con una gran parata, ma Achik è il più lesto a respingere la ribattuta in rete.

27′ – Trasciani pericolosissimo di testa

23′ – Fiorani in ritardo su Botta, giallo

20′ – Marino dal limite, palla fuori di poco, ma l’ACR Messina finalmente si fa vedere davanti

16′ – Cosa si è mangiato Achik? Cross dentro l’area piccola, tap-in facile facile, palla incredibilmente fuori. Graziato il Messina

15′ – Pericoloso Neglia: diagonale velenoso, out di poco

13′ – Gran chiusura di Blondett che ferma il contropiede del Messina

8′ – Neglia manca la deviazione dentro l’area, Cerignola pericoloso

7′ – Punizione per il Messina che si vede per la prima volta in attacco: nulla di fatto, la difesa di casa fa buona buardia

5′ – Pericoloso Neglia dalla distanza, Daga risponde presente

2′ – Achik subito pericoloso, steso al limite dell’area, sul lato destro: punizione tesa, ma la difesa respinge

17:30 – Si comincia!

17:10 – Comunicate le formazioni ufficiali.

Audace Cerignola (4-3-3): Saracco; Blondett, Ligi, Russo; Bianco, Botta, Sainz-Maza, Tascone; Achik, Malcore, Neglia.

A disp.: Fares, Trezza, Olivera, Capomaggio, Farucci, Gonnelli, Inguscio, Langella, Ruggiero, D’Andrea, D’Ausilio, Vitali.

All. Pazienza.

ACR Messina (3-4-3): Daga; Trasciani, Ferrini, Filì; Versienti, Fiorani, Marino, Fazzi; Balde, Curiale, Catania.

A disp.: Lewandowski, Berto, Angileri, Camilleri, Konate, Mallamo, Fofana, Napoletano, Grillo, Iannone, Zuppel.

All. Auteri.