Gioia Tauro: questa mattina attivato il Cup all’ospedale

17 Ottobre 2022 15:56

Il governo Regionale è al lavoro per riaprire altri reparti essenziali

Continuano le buone notizie per i cittadini della Piana, è attivo da questa mattina anche il Cup all’ospedale di Gioia Tauro. A darne notizia è Carmela Pedà, responsabile per Forza Italia del Dipartimento Regionale Sport e Disabilità. “Ora lavoriamo tutti insieme unitamente alla dottoressa Lucia Di Furia, al direttore Giuseppe Zuccarelli e al presidente Roberto Occhiuto per riaprire al più presto altri reparti e servizi essenziali”, ha commentato.

Si tratta di una nuova riapertura per il nosocomio di Gioia Tauro dopo che già ad inizio ottobre erano stati attivati il laboratorio analisi e la Radiologia.