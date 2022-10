Reggio Calabria al fianco delle donne dell’Iran: Assessori e Consiglieri tagliano una ciocca di capelli | VIDEO

13 Ottobre 2022 13:10

Reggio Calabria al fianco delle donne dell’Iran nella lotta per libertà e diritti: Assessori e Consiglieri comunali tagliano una ciocca di capelli in segno di solidarietà

Assessori e consiglieri comunali di Reggio Calabria hanno tagliato una ciocca di capelli in segno di vicinanza e solidarietà alle donne iraniane, oppresse dal regime di Teheran e protagoniste di una vera e propria rivoluzione femminile dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la ventiduenne curda arrestata e picchiata a morte dalla polizia morale iraniana perché non indossava correttamente il velo. “Per le donne iraniane e per tutte le donne del mondo che lottano per la libertà“.

Questo il messaggio, pronunciato dall’assessore Angela Martino, col quale si apre il video prodotto e diffuso da Palazzo San Giorgio e nel quale le amministratrici pubbliche aderiscono alla campagna per i diritti umani, già sostenuta da diverse organizzazioni internazionali e numerose città in tutto il pianeta. Il taglio dei capelli, simbolo di lutto nella tradizione iraniana, vuole testimoniare la rabbia delle donne che reclamano giustizia, vita e libertà.