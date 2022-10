Serie C, terremoto in casa Foggia: arrestato il Presidente Nicola Canonico

26 Ottobre 2022 11:31

Le indagini riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019

Mattinata movimentata per la Foggia calcistica, avversaria di Messina, Catanzaro e Crotone nel girone C. E’ stato infatti arrestato il Presidente del club rossonero Nicola Canonico. L’imprenditore pugliese è finito all’interno di un’operazione dei Carabinieri che ha portato – tra Bari, Palermo e Taranto – all’arresto di 19 persone, 17 in carcere 2 ai domiciliari. I capi di imputazione sono: associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari su richiesta della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Proprio quest’ultimo, presunto scambio politico-mafioso, sarebbe tra i motivi che ha portato all’arresto del Presidente del Foggia, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari. Le indagini riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019. Per lo stesso motivo è finita ai domiciliari anche Francesca Ferri, consigliere comunale di Bari per Italia Popolare.