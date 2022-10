Arriva “GOM di Reggio Calabria”, una nuova app per raggiungere più facilmente il reparto di interesse

18 Ottobre 2022 13:09

Arriva “GOM di Reggio Calabria”, una nuova app per la navigazione interna all’Ospedale che consentirà di raggiungere più facilmente il reparto di interesse e ottenere informazioni

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria estende la gamma dei propri servizi tecnologici anche nel settore delle App Mobile. Da oggi, infatti, è disponibile gratuitamente sugli store di Apple e di Android l’app per la navigazione all’interno delle strutture del GOM. L’applicazione, denominata semplicemente “GOM Reggio Calabria”, disponibile gratuitamente per dispositivi smartphone e tablet, è stata pensata e progettata per facilitare gli spostamenti di pazienti e visitatori all’interno dei presidi ospedalieri del G.O.M. offrendo loro tutte le informazioni necessarie per orientarsi all’interno dell’Ospedale, per conoscere le attività, i contatti ed il personale sanitario in servizio nei reparti. Ciò è reso possibile da un Content management system (CMS), opportunamente sviluppato, che effettua la mappatura di tutte le sedi fisiche del GOM in un sistema integrato con il Sito web istituzionale che dà accesso alle informazioni in questione.

L’applicazione integra, quindi, un sistema di navigazione interna che permette ai visitatori di reperire in tempo reale le informazioni su tutte le Unità Operative e sul percorso migliore per raggiungere i punti di interesse all’interno dei due presidi del G.O.M., quello del “Riuniti” e quello del “Morelli”. Una volta effettuato il download dell’applicazione dallo store di riferimento del proprio sistema operativo, l’utente potrà quindi muoversi agevolmente all’interno dei presidi ospedalieri attraverso la scansione dei QR Code distribuiti nelle zone di accesso e di passaggio degli stessi. L’app non prevede, al momento, alcuna necessità di registrazione degli utenti e consente di ricostruire i percorsi per raggiungere le sedi desiderate tramite tecnologia di realtà aumentata, con la possibilità di individuare anche le indicazioni testuali e di consultare le planimetrie per individuare i punti di destinazione. È stata sviluppata in modo da prevedere integrazioni con i sistemi informativi che il G.O.M. già utilizza o che utilizzerà in futuro, ed è predisposta per mettere a disposizione degli utenti, in una sua versione evoluta, anche funzionalità specifiche come, ad esempio, la prenotazione di esami o visite, la gestione dei referti e la consultazione delle cartelle cliniche.

Tra gli ulteriori strumenti a disposizione vi sono:

– ricerca dei reparti e delle informazioni correlate;

– visualizzazione su mappa dei punti di interesse;

– FAQ;

– visualizzazione della Carta dei Servizi dell’Azienda Ospedaliera;

– elenco delle associazioni di volontariato che operano presso la struttura e relativi contatti;

– ricerca dei punti di interesse tramite beacon.

“GOM Reggio Calabria” è la prima applicazione per smartphone per la geolocalizzazione e la mobilità interna attiva in un Ospedale della Calabria, e mette a disposizione degli utenti un canale di comunicazione ideato per la gestione di informazioni e segnalazioni: appmobile@ospedalerc.it.