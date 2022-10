22 Ottobre 2022 12:51

Antonio Marziale nominato Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria: le congratulazioni di Denis Nesci

“Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un lustro per la Regione Calabria“. Con queste parole Denis Nesci (Fratelli d’Italia) esprime soddisfazione per la nomina del Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso con la quale viene affidato l’importante incarico a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

“Non esistono nel panorama nazionale un profilo ed un curriculum come quelli di Antonio Marziale, le cui battaglie a sostegno dei più piccoli e dei più indifesi, sono state riconosciute da tutti – sottolinea Nesci – Continua un percorso intrapreso anni fa e che ha portato tanti risultati alla Calabria. Le reti istituzionali e sociali – conclude – costruite nel suo profondo ed incessante lavoro, assicureranno alla Regione una figura in grado di dare una grossa mano al Consiglio e alla Giunta in temi delicati quali i diritti e le prerogative dei bambini calabresi“.