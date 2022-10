Amoruso e la Reggina, l’emozione di Favasuli e la battuta a Inzaghi: “che sole ti abbiamo regalato” | VIDEO

10 Ottobre 2022 23:42

L’emozionante incontro con il dottor Favasuli, il siparietto con Inzaghi e non solo: la giornata di Amoruso tra Sant’Agata e Granillo

Vortice Nicola Amoruso. Come quando giocava. Vortice perché un bel sabato pomeriggio arriva a Reggio e scalda il Granillo prima di Reggina-Cosenza. In mattinata, però, giretto al Sant’Agata. Ed è subito amarcord. Nostalgia. Tanta, sana e bella. “Lo racconto sempre: ho girato tanti bellissimi stadi in Italia e in Europa, gremiti, ma il Granillo pieno ti regala emozioni uniche. Era da tanto che non venivo ma avevo bisogno di tornare nella mia Reggio, sono felice ed emozionato come un bambino. Reggio regala emozioni uniche, la passeggiata sul lungomare è unica ed è sempre nel mio cuore, ogni giorno”. Così, l’ex bomber amaranto, ai microfoni ufficiali della società.

Immancabile, atteso, l’incontro con l’ex compagno e grande amico Pippo Inzaghi: “con Pippo siamo amici, alla Juve giocavamo insieme ma eravamo spesso insieme anche fuori dal campo. So quella che è la sua passione e sono contento che sia arrivato qui, gliel’ho detto quando ho saputo della trattativa, che si sarebbe trovato bene con la sua famiglia e infatti lo vedo concentrato ma anche felice della scelta”. E nel video qui di seguito, quello dell’intervista del club nella mattinata di sabato, c’è una scena significativa. Amoruso e Inzaghi si abbracciano, si salutano, si scambiano qualche simpatica battuta e poi l’ex 17 dice a SuperPippo: “guarda che sole che ti abbiamo regalato”, riferendosi alla bellissima giornata a Reggio Calabria e alla scelta fatta dall’allenatore amaranto. Tra i pochi che c’erano allora e che ci sono ancora oggi, il mitico dottore Favasuli, autentico simbolo di una Reggina che cambia, che è cambiata, ma che poi rimane tale nella sua semplicità. Grandissima l’emozione del dottore nel rivedere dopo anni “Nick Dinamite”. Di seguito il video con tutte le emozioni della giornata amaranto di Nicola Amoruso.