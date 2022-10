Allerta Meteo, allarme maltempo estremo nello Stretto per stasera e domani: i dettagli

13 Ottobre 2022 14:09

Allerta Meteo, SOS maltempo nello Stretto di Messina per le prossime ore: fenomeni estremi con temporali, grandine e tornado tra stasera e domani. Il bel tempo tornerà soltanto nel weekend

E’ bastato un primo temporale durato soltanto venti minuti per mandare in tilt Reggio Calabria con pesanti allagamenti a Ravagnese in mattinata, eppure il grosso del maltempo deve ancora arrivare. L’allerta meteo è particolarmente elevata per le prossime ore in tutta l’area dello Stretto di Messina che verrà investito in pieno dal Ciclone che attualmente si trova nel basso Tirreno. Sarà un pomeriggio-sera di maltempo estremo con nuovi forti temporali, stavolta ben più intensi e duraturi rispetto a quello, da considerare una sorta di “antipasto” di questa perturbazione, che si è verificato in mattinata.

I temporali delle prossime ore saranno particolarmente estremi perchè accompagnati da grandine, trombe d’aria e raffiche di vento impetuosi, oltre che da vere e proprie tempeste di fulmini con forti tuoni. Il maltempo proseguirà non solo per tutta la sera-notte ma anche domani, Venerdì 14 Ottobre, quando si aggiungerà anche un forte e freddo vento di maestrale. Le temperature diminuiranno scendendo fino a +15/+16°C, su valori finalmente autunnali dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni.

Caldo anomalo, però, che non è finito: nel weekend tornerà a splendere il sole e il clima tornerà subito mite. La prossima settimana, poi, sarà calda e soleggiata.