Un po’ di Reggio nel weekend di Serie A: impegno congiunto per gli arbitri Cosso e Massara

6 Ottobre 2022 12:18

La sezione Aia di Reggio Calabria seguirà con particolare attenzione il prossimo turno del campionato di massima serie

Francesco Cosso e Gaetano Massara sono stati designati rispettivamente come Quarto Uomo e Assistente per il match Salernitana-Verona, gara in programma domenica 9 ottobre (con calcio di inizio previsto alle ore 15:00) e valevole per la 9^ giornata di Serie A TIM 22/23. A darne notizia è l’Aia di Reggio Calabria, che seguirà con particolare attenzione l’impegno congiunto dei due arbitri, punte di diamante della sezione locale.

Nel corso di questa stagione Cosso ha già diretto Spezia-Sassuolo di fine agosto, match terminato 2-2, ben tre gare di Serie B e una di Coppa Italia. Diverse anche le presenze come assistente, invece, per Massara tra massima serie e cadetteria.