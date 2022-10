Aia Reggio Calabria: aperte le iscrizioni al Corso per diventare arbitri, le info

4 Ottobre 2022 11:13

Per chi volesse diventare arbitro, ed ancora non lo è, c’è una grande opportunità che sta per partire a Reggio Calabria. La sezione Aia locale ha annunciato il nuovo corso che avrà inizio il prossimo 17 ottobre presso la sede in via Nicolò da Reggio 7, situata proprio in pieno centro e difronte la chiesa del Crocifisso. Le iscrizioni sono gratuite e aperte a ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni.

Le nuove leve saranno seguite e indirizzate da arbitri esperti di livello nazionale, che seguiranno i partecipanti per tutta la durata del percorso. Al termine del corso, dopo aver sostenuto l’esame finale, si diventerà arbitri a tutti gli effetti ed entrare ufficialmente a far parte della sezione Aia di Reggio Calabria. Un sogno che può diventare realtà.