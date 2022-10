Agirò e Affidato ambasciatori di Crotone alla 42ª Maratona di Londra

8 Ottobre 2022 14:31

Alfredo Agirò completa la sua 20ª maratona sul suolo britannico, il maestro orafo Michele Affidato consegna la “Colonna d’Argento” simbolo della Magna Grecia

Si è svolta lo scorso 2 ottobre la 42ª edizione della TCS London Marathon, che ha visto partecipare più di 50.000 atleti provenienti da tutto il mondo, che si sono cimentati in un percorso che è partito da Blackheat per terminare a Saint James Park. Tra questi, ha gareggiato, anche l’atleta crotonese Alfredo Argirò, che ha completato la sua 20ª maratona proprio sul suolo britannico, che ha condotto una gara perfetta per quasi tutta la lunghezza dell’estenuante maratona. A sostenere il podista crotonese, arrivato alla sua quarta manifestazione delle Major Six Marathon, è stato ancora una volta Michele Affidato.

Il maestro orafo, da anni partner sportivo, affianca il runner nelle sue imprese: nel 2017 alla New York City Marathon, nel 2018 alla Chicago Marathon e nel 2019 alla Rotterdam Marathon. Alfredo Argirò, tesserato con la società piemontese del Gruppo Sportivo Interforze Torino e appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, assieme ad Affidato da anni porta avanti un progetto che fonde assieme sport, cultura e legalità in varie parti del mondo. Nello specifico, il corridore pitagorico, ha potuto omaggiare il responsabile della Sport Tour International di Londra, Paul O’Halloran, di un dono che racchiude la cultura e la storia di una città intera: la “Colonna d’Argento” del maestro orafo Michele Affidato. La scultura è stata consegnata nel corso di un incontro organizzato presso l’expo della maratona, dove rimarrà per sempre esposta nella sede dello Sport International Tour di Londra insieme ad altri importanti premi sportivi.

La Colonna di Capocolonna è il più antico e conosciuto simbolo di Crotone, unica superstite del tempio dedicato dagli antichi greci a Hera Lacinia. La sua forma è stata ripresa da Affidato, che ne ha fatto un simbolo di identità, per raccontare, attraverso la sua arte orafa, la storia e la cultura di un intero territorio. Esportare il nome di Crotone e della Calabria intera, in Italia e all’estero, è oramai una vera e propria mission per Michele Affidato, che da sempre lavora per far emergere le bellezze di un intero territorio. La scultura, poi, nel corso degli anni è stata consegnata a tantissimi artisti italiani ed internazionali.

“Realizzare la Colonna di Capo Colonna – commenta Affidato – è per me sempre motivo di orgoglio, perché mi dà la possibilità di far conoscere sempre di più la mia terra. Sono entusiasta per la prestazione sportiva di Alfredo, che da sempre si impegna per mantenere alto il nome di tutta la sua città, portandola in giro per il mondo – ha poi aggiunto il maestro orafo – Questo connubio tra sport, arte orafa, legalità e cultura funziona particolarmente bene perché, permette in maniera molto semplice di lanciare messaggi positivi”.

Il commento di Argirò: “nel momento in cui ho consegnato la Colonna di Capolonna all’expo village di Londra, erano presenti molti atleti, è partito un lungo applauso e non nascondo che oltre alla forte emozione provata, mi sono sentito fiero ed orgoglioso di rappresentare la mia città“.