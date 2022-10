Aeroporto: raddoppia il volo Reggio Calabria-Roma, già operativo quello su Milano | DETTAGLI

23 Ottobre 2022 11:09

L’annuncio era stato dato lo scorso agosto: per la stagione invernale sarebbero stati raddoppiati i voli da Reggio Calabria verso Roma e Milano Linate. Era considerata, questa, una delle prime mosse alle successive e in queste settimane pubblicamente e ulteriormente annunciate: dai voli per Torino, Bologna e Venezia a partire dai prossimi mesi ai fondi di CiS Volare ed Emendamento Cannizzaro che serviranno per dare un nuovo volto all’Aeroporto dello Stretto “T. Minniti”.

Dall’annuncio di agosto, intanto, i voli per la “winter season 2022-2023” (così nell’annuncio di allora) sono diventati operativi, o stanno per farlo. Con Ita Airways, quello da Reggio Calabria a Milano Linate è già funzionante: due diretti, uno 12:05-13:45 e uno 17:00-18:40. Verso Roma, invece, al volo attuale (15:10-16:25) si aggiunge, a partire dall’1 novembre, quello 06:30-07:45. Di seguito la panoramica completa, che riguarda anche il raddoppio dei voli da e verso Lamezia.