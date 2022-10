Aeroporto Lamezia, altra novità: arriva il collegamento con Trapani e Tirana

15 Ottobre 2022 09:45

Da lunedì 17 ottobre, la compagnia Aeroitalia metterà in vendita la tratta bisettimanale

Nuovo collegamento per i passeggeri che voleranno dall’aeroporto di Lamezia. Da lunedì 17 ottobre, la compagnia Aeroitalia metterà in vendita la tratta bisettimanale che collegherà con Trapani e Tirana. A diffondere la notizia è il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Aeroitalia opererà in sinergia con il partner Air Connect, che renderà disponibili dei moderni e confortevoli ATR 72/600 ex Avianca. Doppia novità invece per lo scalo del capoluogo siciliano, dal quale sarà avviato anche il volo con Perugia. Di seguito la nota dell’imprenditore diffusa tramite i social:

“Da lunedì 17 ottobre, la compagna Aeroitalia metterà in vendita le seguenti tratte bisettimanali: Trapani-Lamezia in prosecuzione per Tirana e Trapani-Perugia. L’accordo è stato raggiunto in occasione del TTG Travel Experience, che si è svolto dall’11 al 13 ottobre al quartiere Fieristico di Rimini. Nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza di presentazione dei nuovi voli all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani”.