Aeroporto, Forza Italia Villa San Giovanni: “Occhiuto e Cannizzaro coi fatti portano risultati”

14 Ottobre 2022 21:54

La nota di plauso del gruppo Forza Italia di Villa San Giovanni nei confronti di Occhiuto e Cannizzaro sul fronte Aeroporto

“È con grande soddisfazione che il coordinatore, il vice e tutto il gruppo dirigente cittadino plaudono al grande risultato ottenuto sull’aeroporto di Reggio Calabria, grazie al lavoro sinergico da parte del Governatore della Calabria Presidente Roberto Occhiuto e dell’Onorevole Francesco Cannizzaro che ancora una volta con i fatti, hanno portato in riva allo stretto i risultati che serviranno al territorio per il rilancio infrastrutturale e turistico”. Così in una nota il gruppo Forza Italia di Villa San Giovanni, che si congratula con Occhiuto e Cannizzaro sul fronte Aeroporto.

“Le notizie che ci sono pervenute sull’aeroporto dello stretto riguardanti i tre bandi pubblicati da Sacal per l’adeguamento, l’ammodernamento e l’ampliamento dell’aerostazione, inoltre la decisione di Enac di anticipare le valutazioni dell’Easa che modifica la categoria dello scalo, porteranno una crescita esponenziale per tutta l’area della città Metropolitana – proseguono – Questa è la conferma che l’obiettivo raggiunto sull’aeroporto, è frutto di un lavoro intenso e di condivisione di intenti tra il Presidente Occhiuto e l’Onorevole Cannizzaro. Per l’aeroporto dello Stretto si apre una nuova era, in risposta a tutti i “detrattori” che hanno sempre cercato di screditare quanto di buono si sta ottenendo per il territorio reggino”.