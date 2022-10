Aeroporto, Cannizzaro raggiante: “è un bellissimo giorno per Reggio Calabria. E ai detrattori…”

12 Ottobre 2022 13:36

L’Onorevole Francesco Cannizzaro è raggiante dopo l’ultima novità sull’Aeroporto dello Stretto annunciata dal Governatore Roberto Occhiuto

Gli scali calabresi continuano ad essere l’argomento centrale di queste settimane in Regione. Ancor di più a Reggio Calabria, dove si attendono le novità per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto, mentre nel frattempo ci saranno tre nuove rotte in Italia a partire da gennaio. L’ultima novità è stata poi annunciata questa mattina dal Governatore Roberto Occhiuto, relativamente a tre nuovi bandi tra cui anche il cambio di categoria dello scalo reggino. Su questo è intervenuto, tramite i propri canali social, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, che parla di “svolta epocale: Enac ha concesso il cambio di categoria dell’Aeroporto di Reggio per abbattere le limitazioni. Eliminato l’enorme limite che finora ha pesantemente frenato il nostro aeroporto”.

Il politico reggino neo-rieletto in Parlamento è raggiante: “grazie al lavoro di squadra e all’accelerazione impressa dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’Ad di Sacal Marco Franchini, proprio in queste ore sono andati a bando altri 17 milioni di euro del mio emendamento per la riqualificazione e l’ammodernamento totale dell’aeroporto”, scrive ancora, chiudendo con qualche frecciata e una frase entusiastica: “sarebbe l’occasione per togliermi tanti (ma tanti) sassolini dalle scarpe nei confronti di detrattori e criticoni. Ma non è questo il giorno. Oggi è un giorno bello, anzi bellissimo, per Reggio Calabria e per tutti i reggini!”.