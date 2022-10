Storico finanziamento per gli Aeroporti della Calabria: a Reggio una nuova aerostazione e tante novità | RENDERING

4 Ottobre 2022 13:36

Il governatore Occhiuto ha presentato stamani a Catanzaro i progetti per i maxi finanziamenti arrivati agli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. I dettagli e i rendering

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha tenuto stamani una conferenza stampa alla cittadella Regionale di Catanzaro insieme all’amministratore unico di Sacal, Mario Franchini, illustrando i progetti e le iniziative sul Contratto interistituzionale di sviluppo sugli aeroporti calabresi sottoscritto ieri a Roma con il ministro Carfagna. Si tratta di un investimento storico per i tre aeroporti della Calabria che prevede 215 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi a quelli, ingenti, che la Regione ha già destinato insieme al Ministero nelle scorse settimane all’Aeroporto di Reggio Calabria, che sarà quello che maggiormente beneficerà di questi fondi che prevedono anche il restyling dell’aerostazione reggina.

Dai fondi del CIS, infatti, arrivano altri 60 milioni di euro per ammodernare e rilanciare l’Aeroporto dello Stretto: investimenti strategici per il futuro dello scalo, illustrati in un apposito documento programmatico che – per Reggio – prevede:

ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Aeroporto con 7 progetti già finanziati dai fondi PSC MIMS

interventi per la sicurezza del volo e del traffico aereo

riqualifica aiuti visivi

riqualifica pavimentazione area di movimento

adeguamento, riqualifica e ampliamento dell’aerostazione passeggeri

demolizioni di ruderi e manufatti pericolosi, con riqualifica delle aree di pertinenza

riqualifica impianti controllo e smistamenti bagagli da stiva

sistemi antintrusione perimetrale

interventi per la security e la digitalizzazione dell’aerostazione passeggeri

riqualifica ambientale area lato mare del sedime aeroportuale con interventi a beneficio della safety e security aeroportuale

ampliamento aerostazione passeggeri seconda fase

riqualifica della viabilità di accesso e delle aree di sosta

adeguamento funzionale distaccamento VVF

Il progetto completo per gli aeroporti di Lamezia, Reggio e Crotone

Aeroporti calabresi, Tilde Minasi: “quando si lavora bene i risultati arrivano: un successo per tutti i calabresi”

“Quando si lavora bene, i risultati arrivano. Il nuovo investimento milionario sugli aeroporti calabresi ne è l’ulteriore conferma: da un lato il Presidente Occhiuto con la sua incisività al Tavolo interistituzionale Cis, dall’altro le continue interlocuzioni con il Viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, ci hanno permesso di ottenere questo magnifico successo che consentirà un salto di qualità agli scali di Lamezia, Reggio e Crotone, offrendo finalmente alla nostra Regione le tanto attese opportunità di sviluppo. Un plauso, dunque, al nostro Governatore e un grazie anche ai referenti nazionali in seno al Governo per l’attenzione che da tempo riservano alla Calabria”. L’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Calabria e senatrice leghista Tilde Minasi esprime con queste parole la sua soddisfazione per il pacchetto da oltre 215 milioni di euro in arrivo per il restyling, il potenziamento e la messa in sicurezza dei tre aeroporti regionali.

“Questo investimento è senz’altro il frutto di una perfetta collaborazione tra Enti, cioè Stato e Regione – afferma la Senatrice – capaci in questo caso di lavorare in piena sintonia per l’importante obiettivo comune. Nei mesi scorsi – prosegue – ho più volte voluto rassicurare i calabresi, e in particolare i reggini, sull’impegno del Viceministro per gli aeroporti e le Infrastrutture, che sono peraltro una delle nostre priorità per il Sud, ma ho sempre preferito non far proclami, perché per me la cosa da fare è innanzitutto lavorare, in silenzio, per portare risultati. Oggi, però, che i primi risultati concreti di questo lavoro sono arrivati – continua Minasi – è giusto gioire e ringraziare chi si è impegnato a fondo per renderli possibili, dunque anche l’asse Roma-Calabria che ha permesso di raccogliere e dare seguito alle nostre istanze. La nostra Regione potrà non solo diventare la “Capitale del turismo”, come giustamente sottolineato dal Governatore Occhiuto, ma anche attrarre investimenti e affari e dare finalmente ai suoi cittadini la possibilità di spostarsi con rapidità, su tratte numerose e diversificate, per motivi di svago, di lavoro o personali. Il tutto con ricadute estremamente positive per l’intero nostro territorio. Non ci resta, dunque, che concentrarci adesso sul corretto impiego dei finanziamenti ottenuti e augurare buon lavoro anche alla Sacal, a cui spetta la gestione degli scali”.