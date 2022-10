Abiconf Confcommercio Reggio Calabria: avvocati e amministratori di condominio a confronto sul Superbonus

22 Ottobre 2022 11:58

Abiconf Confcommercio Reggio Calabria ha organizzato il seminario “Superbonus: problematiche e prospettive future”, realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e di Ancadic

Ottimo risultato per il seminario Abiconf Confcommercio Reggio Calabria “Superbonus: problematiche e prospettive future” svoltosi nei giorni scorsi e realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e di Ancadic. Il Presidente di Abiconf Reggio Calabria, avv. Lucio Furfaro assieme al co-organizzatore e responsabile scientifico dell’evento avv. Carolina Musicò ed all’avv. Francesco Paviglianiti, esperto della materia, hanno avuto modo di trattare di fronte ad una folta platea di legali e amministratori di condominio anche collegati online da fuori provincia temi connessi al Superbonus, di fondamentale importanza nel momento storico-economico che viviamo, stante la fase ormai patologica dei bonus casa.

Al centro del confronto, dal taglio molto operativo, sono stati la cessione dei crediti fiscali ed il blocco degli stessi, la responsabilità solidale dei cessionari, le problematiche connesse al mondo dei condomini, la sostenibilità nel lungo periodo delle misure adottate, la riqualificazione energetica ed ambientale. L’obiettivo è stato, soprattutto, condividere conoscenze e strumenti utili risolvere le numerose problematiche insorte.

Molto soddisfatta l’avv. Musicò per la riuscita del pomeriggio di studio su un tema che “con la recente modifica del quadro regolatorio, genera importanti responsabilità facenti capo sia ai professionisti sia ai general contractor sia, soprattutto, ai committenti/beneficiari, vero anello debole della catena dei superbonus. Ecco perché la conoscenza della normativa e della procedura diventa fondamentale per assicurare la massima tutela ed evitare di incorrere in fattispecie di illecito penale”.

Entusiasta anche il Presidente di Abiconf Reggio Calabria Lucio Furfaro che evidenzia come “sulla scia di quanto fatto nel mese di settembre con le due giornate di formazione in Camera di Commercio, anche il seminario curato assieme alla collega Musicò sul tema Superbonus è l’esatta rappresentazione di ciò che la neo costituita Abiconf Associazione degli amministratori di condominio in seno a Confcommercio che mi onoro di presiedere vuole provare a realizzare: costruire reti e momenti di condivisione di conoscenze tra professionisti, avvocati, commercialisti, amministratori di condominio. La presenza al dibattito di figure professionali diverse e la partecipazione di amministratori della rete Abiconf anche di altre realtà territoriali ha arricchito e sempre più arricchirà il confronto, consentendo di trovare chiavi di lettura nuove ed efficaci per soluzione di problematiche che tutti giorni ci troviamo a fronteggiare nel nostro ruolo di amministratori. È questa – conclude Furfaro – la strada che intendiamo percorrere e che ci vedrà presto impegnati in nuove iniziative e nella creazione di nuove sinergie”.