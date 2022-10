A Rosario Valanidi spettacolo con gli artisti di strada del progetto “New Theatre training”

7 Ottobre 2022 16:16

Proseguono le iniziative del progetto culturale e artistico “N.T.T. – New Theatre training” avviato lo scorso 29 luglio nella città di Reggio Calabria, nell’ambito del bando “Reggio Resiliente” del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Il progetto ideato e promosso dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” ha come obiettivi il recupero della socializzazione nei quartieri periferici della città e l’attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa per il coinvolgimento dei giovani e delle categorie svantaggiate attraverso la formazione nel settore artistico e culturale. La programmazione ampia e articolata prevede nei prossimi mesi la realizzazione di iniziative di animazione territoriale, performance artistiche, cowoworking, corsi di formazione sul teatro, sulla Street art, sull’organizzazione di eventi, sull’euro-progettazione e la gestione d’impresa culturale e di tecnico dello spettacolo. Una nuova opportunità per i giovani del nostro territorio che vogliano intraprendere questo percorso, sensibilmente penalizzato dalla pandemia di Covid19, ma che rappresenta una importante risorsa per il nostro paese e per la nostra città. In particolare il coinvolgimento degli artisti locali e nazionali, nell’ambito del progetto rappresenta un fattore fondamentale per la ripartenza dello spettacolo dal vivo e l’animazione dei territori attraverso eventi artistici realizzati negli scorsi mesi in diversi quartieri periferici della città (Trunca, Salice, Pellaro, Arasì, Rosalì, Gallico). Tra gli artisti coinvolti : il comico reggino Santo Palumbo, il cantante Roberto Siclari, il gruppo musicale I Tintarella di Luna, la comica siciliana Mariuccia Cannata, il gruppo teatrale San Paolo alla Rotonda, il comico catanzarese Piero Procopio, il gruppo di musica etnica Kalataranta, il comico di Made in sud Salvatore Gisonna.

Il prossimo spettacolo è previsto domenica 9 ottobre alle ore 19,30 nel quartiere di Rosario Valanidi con gli artisti di strada della compagnia “Giocolereggio” che metterà in scena delle performance di danza di fuoco, giocoleria e di magia con Mago Mefai. Per conoscere le iniziative e le modalità di partecipazione del progetto è possibile consultare la pagina facebook @calabriadietrolequinte.