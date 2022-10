31 Ottobre 2022 19:22

Accademia Senocrito: a Reggio Calabria grande successo per “La serva padrona”

Grande successo per la rappresentazione del celebre intermezzo buffo La serva padrona di domenica 30 ottobre a Reggio Calabria presso la sala concerti La Torre della chiesa del SS. Salvatore. L’evento, organizzato dall’Accademia Senocrito, fa parte del progetto ReggioFest2022: Cultura Diffusa del Comune di Reggio Calabria, beneficiario dei fondi del Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo per la realizzazione di varie attività orientate a incrementare e sviluppare un’offerta culturale valida sul territorio attraverso spettacoli dal vivo in tutte le sue declinazioni: teatro, musica, danza, arti performative e lirica. Numerosi applausi sono stati dedicati alla rappresentazione dell’intermezzo di Giovanni Battista Pergolesi con libretto di Gennaro Antonio Federico, dall’importante valore storico: alla prima messa in scena del 28 agosto 1733 presso Teatro San Bartolomeo di Napoli è attribuita a tutti gli effetti l’inizio del nuovo genere dell’Opera Buffa.

Grande coinvolgimento del pubblico per merito delle numerose figure che hanno partecipato alla realizzazione dell’intermezzo: l’Orchestra del Nuovo Laboratorio Lirico con Primo Violino Fulvio Puccinelli, il Maestro al cembalo Loredana Pelle, il direttore d’orchestra M° Alessandro Tirotta. In scena importanti volti del panorama lirico: Eleonora Pisano in Serpina, Raffaele Facciolà in Uberto, Domenico Santacroce in Vespone, guidati dalla regia del M° Gaetano Tirotta. Gli eventi organizzati dall’Accademia Senocrito si susseguiranno per tutto il 2022, con una programmazione pensata per soddisfare un pubblico variegato: prime assolute, concerti sinfonici, spettacoli per voce narrante e piccola orchestra, recitals pianistici, esecuzioni di repertori solistici, cameristici e orchestrali. Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti è possibile consultare il sito senocrito.org e la pagina Facebook Accademia Senocrito.