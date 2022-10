A Reggio Calabria grande concerto sinfonico su Beethoven

13 Ottobre 2022 15:40

A Reggio Calabria sabato 15 ottobre grande concerto sinfonico su Beethoven con Alessandro Tirotta e la Senocrito Festival Orchestra

Continua con grande successo di pubblico la stagione concertistica dell’Accademia Senocrito a Reggio Calabria con un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati del grande repertorio sinfonico. Ludwig van Beethoven è il protagonista del prossimo concerto in città programmato per sabato 15 ottobre alla Chiesa del Sacro Cuore ore 19.00. Si va in scena con un capolavoro del sinfonismo viennese: la Sinfonia n. 2 op. 36, eseguita per la prima volta in tempi moderni in Calabria ed in apertura l’ouverture Coriolano op. 62. Il concerto tanto atteso vedrà la Senocrito Festival Orchestra sotto la magistrale direzione del M° Alessandro Tirotta. L’evento fa parte del progetto “ReggioFest2022: Cultura Diffusa” del Comune di Reggio Calabria, beneficiario dei fondi del Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo per la realizzazione di varie attività orientate ad incrementare e sviluppare un’offerta culturale valida sul territorio attraverso spettacoli dal vivo, in tutte le sue declinazioni: teatro, musica, danza, arti performative, lirica.

Un ricco cartellone di eventi organizzati dall’Accademia Senocrito seguirà per tutto il 2022, con una programmazione pensata per tutti i gusti: numerose prime assolute, concerti sinfonici, spettacoli per voce narrante e piccola orchestra, recitals pianistici, esecuzioni di repertori solistici, cameristici e orchestrali. Nella programmazione autunnale l’Accademia Senocrito ha voluto dar ampio spazio alla figura titanica di Beethoven, nell’esigenza di portare al pubblico del comprensorio Metropolitano lo spessore della sua musica con particolare attenzione all’aspetto sinfonico. Oltre il concerto di sabato 15 ottobre, tutto incentrato sul compositore, seguirà il 27 novembre al Teatro Cilea un altro concerto di enorme spessore, con gli stessi artisti protagonisti, che avrà come programma la Sinfonia n° 7 op. 92 di L. v. Beethoven e l’Ouverture “Le Ebridi” op. 26 di F. Mendelssohn.

Per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti è possibile consultare il sito senocrito.org e la pagina Facebook Accademia Senocrito.