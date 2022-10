A Piraino (Messina) domani la Festa del Ficodindia

1 Ottobre 2022 11:27

Piraino, domani la prima edizione della festa del ficodindia

Sarà la prima edizione di un evento pensato per la valorizzazione del territorio, sviluppare e progettare nuove “produttività” ma anche l’occasione per visitare Piraino.

Start ore 12,30

Laboratori del gusto, degustazioni guidate e dolcezze al ficodindia, bere al gusto di ficodindia, un intero menù a base del gustoso frutto, ma anche stand artigianali, intrattenimento, musica e convegni.

Il Ficodindia, originario del Messico, ha trovato nel paesaggio arido e nel clima siciliano un ambiente estremamente favorevole, tanto da diventare un autentico elemento dell’iconografia tipica dell’isola.

La sua coltivazione, una volta limitata e destinata anche a creare siepi divisorie o proteggere le coltura della salsedine, e comunque ad aree marginali, negli ultimi tempi sta conoscendo un interesse crescente da parte di mercati attenti ( quello commerciale e artigianale) o sempre più sensibile verso quei prodotti della natura (il bio alimentare) che uniscono al rispetto per l’ambiente e del prodotto un’attenzione particolare alla salute del consumatore.

Per chi vuole anche il servizio di bus navetta da Piano Croce

La Sicilia è tra i primi produttori di questo prodotto che oltre alla peculiarità del frutto, per il consumo fresco, è noto, nelle antiche tradizioni contadine per i suoi fiori essiccati buoni per la preparazione di decotti dalle notevoli proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Oggi la nouvelle cuisine si rifà anche all’uso della buccia per la preparazione di un’ottima mostarda o alle “pale” che essiccate e fritte diventano anche ottime basi per l’elaborazione di dolci e o aperitivi.

Il patrocinato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura

Il territorio di Piraino, Salvatore Cipriano, spiega il sindaco, potrebbe diventare il luogo ideale per nuove coltivazioni, quindi generare economia e lavoro, per nuove filiere dove il ficodindia diventa l’elemento trainante di interessanti progetti che legano artigianato, cultura e tradizioni. E conclude questa “festa” è pensata anche per questo, ma diventa anche l’occasione per scoprirne i luoghi e le sue frazioni, e le bellezze di Piraino. Un punto cardine del progetto che l’amministrazione vuole realizzare teso alla valorizzazione di tutto il territorio.

Ed intanto sui lavora per l’evento di domani

A Piraino si lavora sodo per curare gli ultimi dettagli di questa prima festa del Ficodindia, che si terrà a San Costantino.

L’evento sarà un’autentica “festa” – domenica 2 ottobre, start alle ore 12,00 – , a San Costantino di Piraino, che vuole svelare i segreti del ficodinadia, tra degustazioni, stand enogastronomici, laboratori dedicati all’arte, al gusto, ed alle tradizioni popolari.

Ecco chi animerà gli stand.

Il Pizzettaro – pizzeria – tavola calda: Via del Sole 30 – Gliaca di Piraino

Pizza fantasia al ficodindia, granita al ficodindia, sorbetto al ficodindia, bevanda al ficodindia ed infine torta bavarese al cioccolato bianco e gelèe di ficodindia

Murauto Bistrot: Via del Sole 74 – Gliaca Di Piraino

Roast Beef di maialino con insalata di ortaggi e ficodindia

Ristorante pizzeria Oasi: Via Industriale 13 – Gliaca Di Piraino

Crepes con gamberetti, besciamella e ficodindia con spolverata di cannella

Ristorante Pizzeria Costanzo: C/da San Costantino 80 – Piraino

Risotto al ficodindia, trofie al ficodindia

Lido Belvedere: Corso Colombo 4 – Oliveri

Biscotti al ficodindia, cannoli con crema al ficodindia e altre specialità della pasticceria siciliana (a pagamento)

I sapori dell’Etna: Via Prima Retta Ponente 135 – Belpasso

Mostarda al ficodindia e ficodindia di produzione propria (in vendita)

TerraMì: Via fratelli briganti 68 – Vittoria (RG)

Coffe e borse dipinte a mano di artigianato siciliano (in vendita)

Etna Cosmesi: Via XVI Traversa 60 – Belpasso

Prodotti di cosmesi realizzati artigianalmente con piante officinali biologiche siciliane (in vendita)

Pathos Keramikè: Via Duca degli Abruzzi 81 – Caltagirone

Ceramica di Caltagirone (in vendita)

Piante di pezza: Via Umberto 71 – San Pietro Clarenza (Catania)

Complemento d’arredo eccentrico nato dalla passione per i fichidindia (in vendita)

Istituto Alberghiero Brolo: Via Tomasi di Lampedusa – Brolo

Cocktail al ficodindia; gelo al ficodindia; spiedini al ficodindia; costate con confettura di ficodindia; cheesecake con ricotta ai ficodindia; muffin ai ficodindia; panna cotta con coulis di ficodindia; mousse di crema diplomatica con concassè di fichindia.

Il programma

ore 12,00 – Apertura stand espositori (artigianato, enogastronomia)

ore 12,00 – 13,00 – Cocktail di benvenuto al ficodindia a cura dell’Istituto Alberghiero di Brolo

ore 13,00 – 16,00 – Degustazione gratuita a cura di: Trattoria da Costanzo, Ristorante Oasi, Il Pizzettaro, Murauto Bistrot (alle 13,30 show cooking a cura dello Chef Tindaro Ricciardo) e tanti altri stand di artigianato e gastronomia

ore 16,00 – 18,00 – Intrattenimento per i bambini con: Laboratorio creativo, artistico e culinario (al termine attestato di partecipazione e gadget)

ore 17,00 – 18,30 – Conferenza: “Il ficodindia siciliano: storia, leggenda, valore nutrizionale e composti benefici per la salute” a cura della Prof.ssa Anna Maria Pintaudi,(Ricercatrice UNIPA DPT Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche) della Dott.ssa Domenica Repici, Pediatra e della Prof.ssa Maria Riccardello, Dirigente Scolastico Ist. Alberghiero di Brolo. Modererà la conferenza la giornalista Caterina Scaffidi Domianello.

In questo contest anche i saluti istituzionali del Sindaco, Salvatore Cipriano, e dell’Amministrazione Comunale a conclusione dell’evento: Degustazione di torta bavarese, al cioccolato bianco e gelèe di ficodindia

L’evento è patrocinato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e dal comune di Piraino .

I SudCantica

Si registrerà la presenza anche dei SudCantica, una band che nasce da un comune amore per le tradizioni popolare che si inserisce nello spirito di questa prima edizione della Festa del Ficodindia di San Costantino.

Ci sarà il servizio del bus navetta

Questo sarà attivo dall’area parcheggio, nei pressi del salumificio Caputo c/da Piano Croce( facilmente raggiungibile dalla scorrimento che porta a Sant’Angelo di Brolo) . Sa qui si potranno utilizzare i bus navetta della ditta Magistro che faranno da spola fino a S Costantino.

Il gruppo musicale

La compagnia di musica popolare SudCantica nasce nel 2018 da un amore comune tra i musicisti che la compongono, ovvero quella verso le tradizioni mediterranee. Il repertorio proposto si basa su una decennale attività di studi filologici e ricerche etnomusicologiche eseguite in tutto il sud Italia. Ad accompagnare i loro brani vi sono castagnette, ciaramedde, organetti e tamburelli. Strumenti che tengono il ritmo, movimentano la festa e rallegrano le feste popolari.