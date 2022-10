25 Aprile, Ciriani (Fdi): “sia festa di tutti”

13 Ottobre 2022 12:11

Ciriani: “sul 25 aprile la nostra posizione è sempre la stessa. Se, come dice la senatrice Segrè è la festa di tutta Italia, benvenuta questa festa”

“Credo che oggi possa essere una giornata molto positiva per la Repubblica perché i segnali che oggi abbiamo mandato sono tutti nella direzione che abbiamo sempre coltivato, cioè quella dell’unità nazionale. È finita l’epoca delle contrapposizioni teologiche con il nemico. Siamo avversarsi non siamo nemici”. E’ quanto ha detto il capogruppo uscente di FdI, Luca Ciriani.

“Sul 25 aprile la nostra posizione è sempre la stessa. Se, come dice la senatrice Segrè è la festa di tutta Italia, benvenuta questa festa. Purtroppo per tanto tempo è stata una festa percepita come di parte. Se diventa la festa di tutti gli italiani va bene”, conclude Ciriani