Reggio Calabria, il 22 ottobre la convocazione del Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

21 Ottobre 2022 16:25

Convocazione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per il 22 ottobre: all’ordine del giorno la rinegoziazione dei mutui per l’anno 2022 concessi dalla Cassa Depositi Prestiti

Vincenzo Marra, presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, rende noto quanto segue: “ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 22.10.2022 alle ore 17.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione del seguente argomento, posto all’ordine del giorno:

RINEGOZIAZIONE MUTUI PER L’ANNO 2022 CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 1302 DEL 20/09/2022

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 24.10.2022 alle ore 9.00″.