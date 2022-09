Volley, prosegue bene la pre-season della Tonno Callipo: battuta Lagonegro per 4-1

15 Settembre 2022 10:36

Pre-season 2022/23 della Tonno Callipo Volley: utili indicazioni dall’allenamento congiunto con Lagonegro

Ancora una buona prestazione per la Tonno Callipo Volley che nel secondo allenamento congiunto contro Lagonegro, formazione di pari categoria, si impone senza eccessive difficoltà con il punteggio di 4-1. Nonostante le assenze del centrale Tondo sostituito dal giovane Belluomo (in doppia cifra a quota 11 punti e con 70% di positività in attacco) e dello schiacciatore serbo Mijailovic rimpiazzato da Terpin (11 punti anche per lui) i ragazzi di coach Cezar Douglas hanno affrontato la gara con personalità per quasi tutta la durata dei 5 set cedendo solo nel finale del quarto parziale. Anche in questo test match, come in quello della scorsa settimana contro Modica, il tecnico brasiliano ha fatto ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione che hanno risposto in maniera più che positiva alle sue sollecitazione. In evidenza l’opposto austriaco Buchegger top scorer della contesa con 23 punti dei quali 3 realizzati al servizio e 1 a muro.

Per quanto riguarda Lagonegro sono tre i giocatori in doppia cifra: il brasiliano Pereira e il belga Lecat entrambi autori di 14 punti e il centrale Morgan Biasotto con 12 punti. Sarà proprio la squadra lucana il primo avversario che i giallorossi sfideranno nell’esordio del Campionato di Serie A2 il prossimo 9 ottobre. La Tonno Callipo continuerà il percorso di avvicinamento alla regular season con il lavoro di preparazione per testare il grado crescita del roster e capire su quali aspetti bisogna puntare maggiormente per migliorare resa e condizioni generali di tutto il gruppo. Il prossimo allenamento congiunto è in programma per venerdì 16 settembre alle ore 17:30 al PalaValentia con Farmitalia Catania.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria VV – Cave Del Sole Lagonegro 4–1

Parziali: 25–14/ 25–20/ 25–20/ 22–25/ 15–9

TONNO CALLIPO CALABRIA: Orduna cap., Buchegger 23, Candellaro 4, Belluomo 11, Fedrizzi 10, Terpin 11, Cavaccini (L1, 58% positiva, 33% perfetta); Tallone 8, Maccarone 4, Piazza 1, Bellia 6, Carta (L2, 56% positiva, 33% perfetta). Allenatore: Cezar Douglas; Assistent coach: Francesco Racaniello

LAGONEGRO: Izzo, Pereira Da Silva 14, Biasotto Manuel 2, Bonola 3, Lecat cap. 14, Panciocco 2, Di Carlo (L1 75% Positiva, 50% perfetta); Armenante 6, El Moudden (L2, 55% positiva, 36% perfetta), Orlando Boscardini 9, Biasotto Morgan 12, Mastrangelo, , Azaz El Saidy n.e. Allenatore: Mario Barbiero; Assistent coach: Dino Viggiano

Note – VIBO VALENTIA: aces 11, battute sbagliate 16, muri vincenti 5, errori 34; attacco 49%, ricezione 55%–22%, punti realizzati: 78; LAGONEGRO: aces 4, battute sbagliate 20, muri vincenti 12, errori 26; attacco 40%, ricezione 54%–35%, punti realizzati: 62; durata set: 20’, 27’, 24’. 24’, 11’. Totale: 106 minuti