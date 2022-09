MotoGp, festa tricolore nel Gp di San Marino: poker Bagnaia, Bastianini secondo | CLASSIFICA

4 Settembre 2022 14:50

Pecco Bagnaia vince a San Marino e inanella il 4° successo consecutivo: Bastianini rischia di superarlo sul traguardo ma chiude secondo davanti a Vinales

Assen, Silverstone, Red Bull Ring, Circuito Marco Simoncelli. Dal 26 giugno scorso la MotoGp è monopolizzata da Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, dopo una prima parte di stagione a intermittenza, ha inanellato 4 successi di fila che lo hanno rilanciato in ottica Motomondiale. Forte di tre successi consecutivi, Bagnaia si è presentato nel Gp di San Marino e della Riviera di Rimini con i favori del pronostico, davanti ai tantissimi tifosi italiani presenti, pronto a calare il poker.

Una gara dominata quella del pilota torinese che nei giri conclusivi ingaggia un bel duello con Enea Bastianini, pronto a tutto pur di rimontare. Rimonta che non arriva per una manciata di millesimi con tanto di batticuore nei centimetri finali sul traguardo. Nel testa a testa mette il muso davanti Pecco. Terza piazza per Vinales. Solo quinto Quartararo che lascia punti pesanti sul piatto, sesto Espargaro che viene scavalcato in classifica da Bagnaia.

Classifica Piloti MotoGp