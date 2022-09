Virtus Reggio Ginnastica, che emozione: si è esibita per l’Amerigo Vespucci. E c’è una prima volta

6 Settembre 2022 15:56

Approdata ieri al Porto di Reggio Calabria l’Amerigo Vespucci, la nave più antica della Marina Militare ancora impegnata in navigazioni attive. Ad accogliere l’equipaggio è stata chiamata la Società Ginnastica Virtus Reggio per realizzare una performance di Ginnastica, primo evento del genere per la storia della nave.

La Virtus Reggio ha omaggiato gli allievi e gli ufficiali con un’esibizione altamente coreografica fortemente voluta e organizzata dalla dott.ssa Sabrina Martorano, Presidente del Gruppo ANMI di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, la Capitaneria di Porto e l’Autorità di sistema portuale, in occasione del 50° anno del Ritrovamento dei Bronzi di Riace. In particolare, la manifestazione è diventata icona di eccellenza e “immagine di copertina” dell’album del Passaggio di Nave Vespucci a Reggio Calabria.

Le ginnaste della Virtus si sono esibite sotto gli occhi sbalorditi dell’equipaggio in una splendida performance ricca di elementi coreografici ed acrobatici ispirata al mare, scrivendo così un’altra bellissima pagina di storia della propria gloriosa Associazione Sportiva. L’attuale Comandante dell’Amerigo Vespucci, Massimiliano Siragusa, a fine esibizione ha voluto prendere la parola per esprimere pubblicamente la commozione provata per lo spettacolo a cui ha assistito che ha portato grande onore e gloria alla Città di Reggio.