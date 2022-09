Virtus Francavilla-Messina 1-0: la squadra di Auteri perde ancora e resta a 0 punti

11 Settembre 2022 19:14

Virtus Francavilla-Acr Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e pagelle

Nulla da fare: due partite e due sconfitte. Dopo lo stop all’esordio in casa contro il Crotone, l’Acr Messina perde ancora, nella seconda gara stagionale, prima in trasferta. Sull’ostico campo della Virtus Francavilla, la squadra di Auteri viene stoppata di misura dai padroni di casa, che realizzano un rigore con Patierno all’ora di gioco. Match bruttino, sin dalle prime battute. Nel primo tempo solo due squilli dei locali e un’azione personale di Balde. Ripresa sullo stesso copione, ma serve l’episodio per sbloccarla, che arriva al 60′: Versienti atterra Pierno in area, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Patierno, che non sbaglia spiazzando Daga. Nell’ultima parte Auteri si gioca il tutto per tutto e inserisce quattro attaccanti, creando un po’ di più ma non sfondando il muro biancazzurro. Finisce così: 1-0.

Virtus Francavilla-Acr Messina 1-0, tabellino e pagelle

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Avella; Miceli, Caporale, Idda; Cisco, Giorno (dal 81′ Solcia), Tchetchoua (dal 57′ Risolo), Pierno; Murilo (dal 67′ Cardoselli), Maiorino (dal 57′ Ekuban) ; Patierno. A disposizione: Milli, Romagnoli, Minelli, Mastropietro, Carella, Macca, Ejesi, Perez. Allenatore: Calabro.

MESSINA (3-4-3): Daga 6.5; Trasciani 6, Camilleri 6 (dal 72′ Fiorani 6), Filì 6; Fazzi s.v. (dal 20′ Konate 6), Marino 6.5, Fofana 6.5 (dal 72′ Catania s.v.), Versienti 5; Grillo 5.5 (dal 55′ Iannone 6), Zuppel 5 (dal 55′ Curiale 5.5), Balde 6. A disposizione: Lewandowski, Ferrini, Berto, Angileri, Mallamo, Napoletano, Piazza. Allenatore: Auteri.

MARCATORI: al 60′ Patierno (VF) su rigore.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco (Assistenti: Volta e Dell’Orco).

Virtus Francavilla-Acr Messina, la cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così: Virtus Francavilla-Messina 1-0!

90′ – Balde si invola verso la porta ma viene stoppato bene in area da Caporale. E’ corner, ma Iannone nell’occasione la mette fuori al volo. Nel frattempo sono 5 i minuti di recupero assegnati.

85′ – Ultime fasi del match, il Messina ormai prova il tutto per tutto.

80′ – Fiorani da fuori, ma Avella risponde! Ora, come prevedibile, la partita si è vivacizzata e le occasioni fioccano. Il gol ha sbloccato le due squadre, che sono anche stanche e lunghe, con spazi più ampi.

77′ – Raddoppia la Virtus Francavilla, ma il gol è annullato per un fallo in attacco.

71′ – Auteri inserisce Catania e ora le punte sono quattro: il Messina si gioca il tutto per tutto.

70′ – Un’occasione per parte: Risolo da una parte e, nel capovolgimento di fronte, Iannone dall’altra, con il suo colpo di testa che finisce alto di poco.

61′ – VIRTUS FRANCAVILLA IN VANTAGGIO! Si sblocca il match, Patierno non sbaglia dal dischetto e spiazza Daga.

60′ – Calcio di rigore per la Virtus Francavilla: fallo di Versienti su Pierno in area, l’arbitro non ha dubbi.

55′ – Cominciano i primi cambi della ripresa, per provare a smuovere una partita che, anche in questo inizio di secondo tempo, sembra proseguire sulla falsariga del primo. Auteri inserisce Curiale.

46′ – Comincia la ripresa di Virtus Francavilla-Messina.

SECONDO TEMPO

45’+4 – Finisce il primo tempo, 0-0: non succede niente in questi 4 minuti di recupero, frutto di una prima fase in generale spenta.

45′ – Sono 4 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro. Troppe interruzioni in questo primo tempo, extra-time robusto dunque.

44′ – Secondo giallo della sfida, primo per la Virtus Francavilla: ammonito Tchetchoua.

38′ – Maiorino-Patierno, ma il 9 conclude fuori: altra occasione importante per il Francavilla.

36′ – Il match continua ad essere bloccato, al netto di qualche fiammata. Ora è Murillo a provarci da posizione defilata: troppa potenza, poca precisione, pallone alto. Squadre poco pericolose e precise, gara che “ristagna” in mezzo.

24′ – Prima occasione anche per il Messina: è Balde ad incunearsi in area e a concludere da posizione defilata: palla fuori ma deviata, corner. Su angolo, però, nulla di fatto.

19′ – Cambio forzato per il Messina: problema muscolare per Fazzi, che lascia il posto a Konate.

16′ – Prima clamorosa occasione della partita, Francavilla ad un passo dal vantaggio: troppo spazio per Cisco in area, che si gira e conclude, ma Daga è pronto.

6′ – Primo giallo del match, è per il Messina: ammonito Zuppel.

4′ – Punizione di Maiorino dal limite: tiro telefonato, blocca Daga.

1′ – Virtus Francavilla-Acr Messina, comincia il match: si parte!

PRIMO TEMPO

Virtus Francavilla-Acr Messina, le formazioni ufficiali

