Virtus Francavilla-Acr Messina 0-0: si parte, comincia il match! | LIVE

11 Settembre 2022 17:32

Virtus Francavilla-Acr Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e pagelle

Dimenticare in fretta l’esordio interno da incubo contro il Crotone. Questo il primo obiettivo dell’Acr Messina, alla prima trasferta stagionale in casa della Virtus Francavilla. Gli uomini di Auteri, anche un po’ arrabbiati per le scelte arbitrali a detta loro discutibili di domenica scorsa, vogliono immediatamente riscattarsi per cominciare a fare punti. Di fronte, un avversario granitico, non semplice, nelle ultime stagioni sempre a stazionare nelle parti alte della graduatoria. Come sempre, StrettoWeb seguirà il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e pagelle.

Virtus Francavilla-Acr Messina, la cronaca testuale live

6′ – Primo giallo del match, è per il Messina: ammonito Zuppel.

4′ – Punizione di Maiorino dal limite: tiro telefonato, blocca Daga.

1′ – Virtus Francavilla-Acr Messina, comincia il match: si parte!

PRIMO TEMPO

Virtus Francavilla-Acr Messina, le formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Avella; Miceli, Caporale, Idda; Cisco, Giorno, Tchetchoua, Pierno; Murilo, Maiorino; Patierno. A disposizione: Milli, Romagnoli, Solcia, Minelli, Cardoselli, Risolo, Mastropietro, Carella, Macca, Ejesi, Ekuban, Perez. Allenatore: Calabro.

MESSINA (3-4-3): Daga; Trasciani, Camilleri, Filì; Fazzi, Marino, Fofana, Versienti; Grillo, Zuppel, Balde. A disposizione: Lewandowski, Ferrini, Berto, Angileri, Konate, Fiorani, Mallamo, Curiale, Iannone, Napoletano, Catania, Piazza. Allenatore: Auteri.