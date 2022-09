Slalom Curinghese, niente poker per Rechichi: trionfa Girolamo Ingardia

19 Settembre 2022 10:37

Girolamo Ingardia vince la 7ª edizione dello Slalom Curinghese: il pilota siciliano interrompe il dominio di Gaetano Rechichi, vincitore delle ultime 3 edizioni

Girolamo Ingardia vince la 7ª edizione dello Slalom “Curinghese”. Il pilota della scuderia “Trapani Corse”, trionfa nella gara organizzata dalla “Lamezia Motor Sport” e valida come Trofeo d’Italia Sud, Coppa Aci Sport Quarta Zona, e per il Challenge Calabria 2022. Il pilota siciliano, alla guida della sua Ghipard Suzuki, ha fermato il cronometro sul 2.09.72, tempo che gli è valso il successo nella competizione. Dopo tre successi consecutivi, si interrompe il dominio di Gaetano Rechichi. Il giovane pilota reggino della “Piloti Per Passione” ha chiuso la sua prestazione con il tempo di 2.16.61.

Terzo posto per Antonio Branca, compagno di scuderia (2.18.62). Nel trofeo “Dame” successo per Francesca Pallone, portacolori di “Piloti per Passione” (3.15.98). Tra gli under 23 ancora un’altra vittoria per “Piloti per Passione” con Giuseppe Modafferi (2.49.15). Visti i tanti successi raccolti, la scuderia di Sambatello, “Piloti Per Passione“, vince la classifica generale riservata alle scuderie.