Villa San Giovanni, Siclari: “il risultato di Forza Italia ci inorgoglisce

29 Settembre 2022 21:50

Villa San Giovanni, Siclari: “quale forza di opposizione dell’attuale amministrazione comunale, siamo altrettanto soddisfatti di un risultato elettorale che ha visto Forza Italia collocarsi nel panorama politico cittadino prima del Partito Democratico”

“Il risultato elettorale di Forza Italia a Villa San Giovanni alle elezioni politiche del 25 settembre u.s. non possono che inorgoglirci per il riconoscimento che a pochi mesi dalle elezioni amministrative hanno riconosciuto al gruppo dirigente, gli iscritti di Forza Italia locale una fiducia in termini di consensi che ci accredita in modo importante nell’ambito del panorama politico villese ed all’interno della coalizione di centro destra. Non meno importante e va altresì sottolineato aver ottenuto una percentuale in termini di preferenze maggiore alla media nazionale del partito e pari al 18,66% che ci attesta tra i comuni con il più alto numero di voti anche a livello regionale. Tutto ciò quale segno di particolare vicinanza al nostro Coordinatore Provinciale, On Francesco Cannizzaro che ha stravinto il collegio uninominale, grazie al sostegno di tanti elettori, come avvenuto nella nostra Città ed in considerazione del suo grande impegno politico ed alla sua vicinanza al territorio Villese ed alle sue esigenze“. E’ quanto afferma il Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Daniele Siclari.

“In tal ottica, con alto senso di responsabilità verso chi ci ha sostenuto, faremo tesoro di questo importante consenso per rafforzare ancor di più il legame politico-istituzionale con l’On. Cannizzaro per poter essere da collante con il Governo Regionale e Centrale affinché sia presente alle nostre richieste di aiuto verso le risoluzioni delle problematiche del territorio che vengono prima di ogni contrapposizione politica. Ovviamente quale forza di opposizione dell’attuale amministrazione comunale, siamo altrettanto soddisfatti di un risultato elettorale che ha visto Forza Italia collocarsi nel panorama politico cittadino prima del Partito Democratico, che ancora una volta dimostra inconsistenza politica e che le scelte fatte in questi ultimi mesi hanno determinato un maggior distacco anche verso quello “zoccolo duro” di elettori che gli ha sempre riconosciuto rappresentanza politica. Ma il maggior impegno che questo risultato ci assegna è quello di dover sin da subito attuare una politica che sia realmente risolutiva delle problematiche del territorio affinché si riesca a convincere l’elevato numero di cittadini che si sono astenuti dal voto e che posso dar loro la certezza del sano valore della politica stessa e della partecipazione democratica ad ogni tornata elettorale”, conclude Siclari.