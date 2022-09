Villa San Giovanni, il programma di Correnti/Festival d’Arte e Cultura

28 Settembre 2022 22:08

Il programma di Correnti/Festival d’Arte e Cultura a Villa San Giovanni

Correnti/Festival d’Arte e Cultura di Villa San Giovanni apre i battenti questa settimana con due appuntamenti che vedono al centro i giovani e le scuole del territorio. L’anteprima del Festival si svolgerà venerdì 30 settembre alle ore 19 presso l’auditorium della scuola media “Rocco Caminiti”, dove verrà illustrato il programma del Festival in presenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine. A seguire verrà proiettato il docufilm “Suggestioni Ellenofone”, un lavoro realizzato dagli studenti e docenti dell’I.I.S. “ Nostro – Repaci” e degli istituti comprensivi di Campo Calabro e Scilla, nell’ambito del Progetto “Apollo – il buono, il bello , il giusto”, che ricostruisce la storia di Reggio e di alcune aree di influenza greca. Domenica 2 ottobre, invece, andrà, in scena in Piazza Valsesia alle ore 21 lo spettacolo teatrale “…sulle tracce di Pirandello”, realizzato dagli studenti dell’I.I.S. “Nostro-Repaci”, che segna un significativo incontro degli studenti con due testi dello scrittore siciliano.

Questi primi due appuntamenti valorizzano l’impegno e l’attenzione al territorio della comunità scolastica: la scelta di avviare il festival con due lavori prodotti dagli studenti va nella direzione di riconoscere e stimolare ulteriormente la creatività e la partecipazione dei giovani. Sono loro a generare le Nuove Correnti che condurranno ad un futuro di rinascita culturale per la città di Villa San Giovanni, anche grazie alla riscoperta e alla tutela del patrimonio storico, linguistico e culturale del nostro territorio. Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in movimento”.