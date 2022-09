Villa San Giovanni, Cannizzaro all’inaugurazione della sede elettorale: “Centro/Destra punto di riferimento, Reggio nel degrado per colpa della Sinistra”

Poco fa è stata inaugurata la sede ufficiale di Forza Italia a Villa San Giovanni, luogo che, nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, si trasformerà di fatto nel quartier generale di tutto il Centro/Destra. E’ stato Francesco Cannizzaro, deputato ricandidato al Parlamento nel collegio uninominale Reggio-Locri, a tagliare il nastro di inaugurazione, segnando anche il primo incontro ufficiale di tutta la coalizione villese.

Ai microfoni di StrettoWeb, il responsabile Sud di Forza Italia, ha detto: “nelle nostre liste non ci sono paracadutati ma solo candidati calabresi. Stiamo affrontando la nostra campagna elettorale con serenità, determinazione e pragmatismo”. Non poteva mancare, da parte del deputato reggino, una battuta sui Dem ed i suoi esponenti: “il Partito Democratico sostiene di essere l’unico progetto credibile per Reggio e la Calabria, parlando di battaglie, impegno e amore. Io tutti questi progetti, le battaglie ed il grande impegno/amore per Reggio non li ho visti. I dirigenti reggini del Pd parlano addirittura di una comunità rigenerata. Ma dove? Reggio è stanca delle storture della Sinistra dopo quasi 10 anni di abbandono totale”.

“Roberto Occhiuto, il nostro presidente di Regione, in pochi mesi ha dato discontinuità rispetto alle politiche di Oliverio e dei vari Falcomatà, Irto, Battaglia, sicuramente persona onesta ma è stato consigliere regionale di Reggio senza grossi risultati”, rimarca Cannizzaro che prosegue ringraziando “il sindaco di Villa che è venuta a salutarmi per garbo istituzionale pur essendo avversari e tutti i militanti di Forza Italia e del Centro/Destra”.

Il coordinatore di Forza Italia di Villa e consigliere comunale di minoranza, Daniele Siclari, ha rimarcato: “giornata importante perchè c’è la necessità di avvicinare i cittadini alle sedi dei partiti. Come opposizione porteremo le istanze dei cittadini in consiglio comunale. L’attraversamento dello Stretto? E’ un problema da sempre, ne stiamo discutendo con la maggioranza per trovare soluzioni”.