Villa San Giovanni, domani l’inaugurazione del quartier generale del centrodestra con l’On. Cannizzaro

6 Settembre 2022 14:59

Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 18:30, verrà inaugurata la sede del quartiere generale del centrodestra: taglierà il nastro l’Onorevole Francesco Cannizzaro

Domani, mercoledì 7 settembre, alle ore 18:30, verrà inaugurata la sede ufficiale di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni, nel cuore della cittadina dello Stretto, in via Garibaldi 32. Sede che nel corso della campagna elettorale per le Politiche 2022 si trasformerà di fatto nel quartier generale di tutto il CentroDestra, in veste di Comitato elettorale per Francesco Cannizzaro, deputato ricandidato al Parlamento nel collegio uninominale Reggio-Locri. Sarà proprio l’Onorevole a tagliare il nastro di inaugurazione della sede, segnando anche il primo incontro ufficiale di tutta la Coalizione di Cdx villese.

Oltre al Coordinatore di Forza Italia – Villa San Giovanni, Daniele Siclari, ed al ViceCoordinatore vicario, Domenico De Marco, interverranno anche i rappresentanti degli altri partiti alleati.