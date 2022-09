Vicari (Bari): “Reggina la più forte? Sì, ma basta poco per tornare in zone di classifica pericolose”

20 Settembre 2022 16:50

Il neo difensore del Bari Francesco Vicari ha parlato della Reggina, rispondendo a chi gli chiedeva se al momento è la squadra più forte

Se la Reggina sta sorprendendo, il Bari non è da meno. C’è da dire però che gli amaranto hanno ingaggiato un allenatore specialista in promozioni e sono andati sull’usato sicuro anche in campo (se consideriamo gente come Gagliolo o Majer che il campionato di B l’ha già vinto), mentre il Bari è una neopromossa forte, dalla proprietà solida, che ha aggiunto alcune importanti pedine allo zoccolo duro che ha conquistato la promozione.

Tra questi c’è l’ex difensore della Spal Francesco Vicari, che in conferenza stampa ha parlato del suo momento, del suo arrivo in Puglia, della squadra biancorossa ma anche della Reggina. Il giornalista ha chiesto specificatamente al giocatore se considera la squadra di Inzaghi la più forte al momento, guardando la graduatoria, e lui ha risposto così: “vedendo la classifica, la Reggina sta facendo bene, ma è ancora troppo presto per tirare le somme perché il campionato è lungo e difficile, basta poco per sbagliare e tornare in un attimo in zone di classifica pericolose“.