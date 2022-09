Viaggio all’interno dell’Amerigo Vespucci al porto di Reggio Calabria | FOTO E VIDEO

5 Settembre 2022 14:18

Il veliero Amerigo Vespucci è arrivato questa mattina al porto di Reggio Calabria e rimarrà fino a domani dando la possibilità a tanti cittadini e turisti di visitarlo al suo interno

Il meraviglioso e maestoso veliero Amerigo Vespucci ha attraccato questa mattina al porto di Reggio Calabria e farà tappa in città fino a domani. La sua visita a Reggio Calabria è legata al 50° anniversario dei Bronzi di Riace e lo Stato Maggiore della Marina ha raccolto l’invito del Comune che ha richiesto la presenza in Città della storica Nave Scuola. Tanti i cittadini e i turisti che questa mattina si sono recati al porto per poter visitare il veliero al suo interno e ammirare la meravigliosa nave scuola. L’Amerigo Vespucci è un veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale.

Spettacolari le immagini degli interni della nave, nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

Un po’ di storia dell’Amerigo Vespucci

Il Vespucci fu progettato insieme al gemello Cristoforo Colombo (sebbene di dimensioni leggermente diverse) nel 1930 dall’ingegnere Francesco Rotundi, tenente colonnello del Genio navale e direttore dei Regi cantieri navali di Castellammare di Stabia. La nave-scuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Partì completamente allestita il 2 luglio alla volta di Genova dove, il 15 ottobre 1931, ricevette la bandiera di combattimento nelle mani del suo primo comandante, Augusto Radicati di Marmorito. Il suo compito fu quello di affiancare la Cristoforo Colombo nell’attività di addestramento, e venne inquadrata nella Divisione Navi Scuola insieme alla Colombo e a un’altra nave minore, facendo varie crociere addestrative nel Mediterraneo e nell’Atlantico.

Svolse regolarmente l’attività addestrativa anche durante la seconda guerra mondiale, a parte l’anno 1940. Al termine del conflitto restò in servizio solo la Vespucci, in quanto, per l’effetto degli accordi internazionali, la Cristoforo Colombo dovette essere ceduta, insieme ad altre unità, all’URSS, quale risarcimento dei danni di guerra.