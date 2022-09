Venetico, tutto pronto per la “Festa della Vendemmia” dell’1 ottobre

24 Settembre 2022 12:09

Venetico si prepara ad ospitare, anche quest’anno, la tradizionale “Festa della Vendemmia” appuntamento a sabato 1 ottobre

Tutto pronto per la “Festa della Vendemmia” di Venetico, l’ormai classico appuntamento con una tradizione autunnale per i venetichesi, e non solo, che si terrà sabato 01 ottobre a partire dalle 16:00 a Venetico Superiore in P.zza Immacolata. La festa è organizzata dall’Associazione “Venetico per tutti”, giunta alla nona edizione, prevede spettacoli a cura degli artisti di strada “Batarnù” e del gruppo di musica folcloristica siciliana “Mi dissuru mi cantu e io cantai”. Durante la serata sarà possibile godersi la storica corsa delle botti mentre tutti i presenti potranno gustare un delizioso menù: maccheroni alla norma, panino con salsiccia e mostarda locale.

Per la cultura e la storia, ci sarà anche l’occasione di conoscere e visitare l’antico palmento (sito vicino a P.zza Immacolata) con una visita guidata. L’organizzazione fa sapere che, qualora dovessero esserci condizioni meteo avverse, l’evento verrà slittato al giorno dopo.