Vasco Rossi ricorda il concerto record di Catanzaro, c’era anche Nonna Maria: “la cosa più bella della mia vita!” | VIDEO

25 Settembre 2022 11:35

Una clip di repertorio della storica tifosa della Reggina, Nonna Maria, è stata riposta da Vasco Rossi: la simpatica donna raccontava le sue emozioni e la partenza da Reggio Calabria per assistere a quel concerto

Era il 25 settembre 2004, esattamente 18 anni fa. Una data che è entrata nella storia della musica: quel giorno ci fu il Vascstock 2004, un concerto gratuito tenuto da Vasco Rossi a Catanzaro (nel quartiere Germaneto), di fronte ad oltre 400.000 persone. Il cantautore ha ricordato questa mattina sui social quell’evento, pubblicando tra le sue storie Instagram alcuni dei momenti salienti di quella giornata. Molte le testimonianze raccolte dai fan presenti e riproposte nelle clip, tra queste anche quella di Nonna Maria, definita “la più grande tifosa della Reggina”, deceduta nell’estate 2013 ma ancora nel cuore di tutto il popolo amaranto.

Un video amarcord che avrà fatto emozionare molti reggini: “siamo venuti con 10 pullman da Reggio Calabria per vedere Vasco Rossi. Cosa mi aspetto del concerto? Che sia la cosa più bella della mia vita”, affermava Nonna Maria al microfono di una giornalista che in quel momento raccoglieva le emozioni degli appassionati. Una serata da ricordare nonostante il forte acquazzone che si era abbattuto durante le ore del concerto. Le avversità però non fermarono la folla giunta da tutta Italia per assistere all’evento che successivamente le testate giornalistiche hanno definito il “Woodstock del Sud”, poi ribattezzato da Vasco appunto come “Vascstock”. Di seguito il link con le immagini e la bellissima ripresa di Nonna Maria.