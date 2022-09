Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 7 settembre il seminario “Sustainable Forest Operations”

5 Settembre 2022 16:04

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà il seminario “Sustainable Forest Operations”

Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 17.00, presso l’Aula Seminari del Dipartimento di AGRARIA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà un interessante Seminario formativo Internazionale dal titolo “Sustainable Forest Operations” con un autorevole Relatore internazionale il prof. Piotr Mederski per discutere dell’importante ruolo produttivo delle foreste Italiane ed Europee. Infatti, le foreste in Italia, ed in particolare quelle calabresi, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, in grado di garantire, in un’ottica di straordinaria multifunzionalità, elevate produzioni forestali.

Esse forniscono anche servizi ecosistemici essenziali, con importanti ricadute positive in termini sociali, ambientali ed economici. Se da un lato la Selvicoltura fornisce gli indirizzi gestionali più appropriati, dall’altro le Utilizzazioni Forestali rappresentano la fase fondamentale nel processo di gestione sostenibile del bosco. Pertanto, è fondamentale che l’applicazione pratica di questi indirizzi selvicolturali deve essere svolta in maniera consapevole e competente affinché venga garantito il mantenimento o il miglioramento delle condizioni del bosco. Negli ultimi anni la percezione del ruolo e delle funzioni delle foreste in Italia ed in Europa ha subito notevoli cambiamenti, e di conseguenza anche la percezione delle utilizzazioni forestali.

Il legno è oggi una risorsa molto importante in tutto il mondo, e la domanda di questo materiale è in continuo aumento. È quindi necessario sviluppare metodologie e tecniche di gestione forestale e di raccolta del legno che permettano di ottenere una produzione di legno adeguata, garantendo anche tutte le altre funzioni delle foreste, tra cui la protezione dal rischio idrogeologico, la fruizione turistico ricreativa e il paesaggio. Per tale motivo, il seminario vuole presentare alcune esperienze condotte in ambito europeo in grado di garantire uno sviluppo sostenibile delle attività forestali con un importante confronto tra le diverse realtà forestali internazionali. L’iniziativa rientra nell’ambito del percorso formativo di alta formazione promosso dal Corso di Studio in Scienze Forestali ed Ambientali del Dipartimento di AGRARIA e già consolidato con il Master Executive di II livello per “Tecnico esperto in gestione sostenibile degli ecosistemi forestali ed urbani”, attivo dall’anno academico 2021-2022.” Aprirà i lavori il prof. Giuseppe Zimbalatti Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.