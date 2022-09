Università della Calabria: convegno su etica della sostenibilità tra architettura, design ed economia circolare

6 Settembre 2022 10:40

All’Unical, l’etica della sostenibilità tra architettura, design ed economia circolare. Convegno nella sala University Club dell’Università della Calabria, venerdì 16 settembre 2022 dalle ore 15 alle 17

La sostenibilità è sintesi di sensibilità etiche emergenti che alimentano la crescita collettiva di un maggiore senso di responsabilità. Per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 è necessaria una volontà politica ma anche individuale, contro la “globalizzazione dell’indifferenza”: allo sviluppo sostenibile serve innanzitutto una nuova “capacità morale”. Una mission – salvare il pianeta dal riscaldamento globale, dall’estinzione delle specie, dalla povertà estrema, dalle crescenti disuguaglianze, dalle migrazioni di massa o dai conflitti – che riguarda tutti i settori, anche, se non soprattutto, quello dell’architettura e del design, in termini sia funzionali sia formali: riduzione, riuso e riciclo, auto-costruzione, uso di energie pulite e rinnovabili, riduzione delle emissioni nocive, scelta dei materiali, dematerializzazione del prodotto-servizio – determinano un nuovo approccio che impatta da subito sulla vita delle persone e sul pianeta.

Nella sala dell’University Club, il 16 settembre (ore 15.00), ne parlerà la Pro Rettrice – Delegata al Centro Residenziale – Patrizia Piro, che affronterà il tema degli spazi urbani e dei “blue green corridors”, Raffaele Zinno, docente di Scienza delle Costruzioni e delegato del Rettore per l’Ambiente, si concentrerà sul futuro delle città sostenibili. Alessandro Quarta porterà l’esperienza di Plastic Free in Calabria, Antonio Rancati, esperto sul Green New Deal e sullo Sviluppo Sostenibile, proporrà interventi di monitoraggio per i fiumi inquinati, l’architetto Domenico De Rito si soffermerà sull’etica della luce. Coordina la giornalista Donata Marrazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti nei limiti delle norme vigenti. Sala University Club – UNICAL – Via Pietro Bucci – Città di Rende (CS).