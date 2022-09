Unarma: “il nuovo Governo riparta dal piano carceri e dall’ageduamento organico nelle Forze dell’Ordine”

26 Settembre 2022 11:37

Unarma, il sindacato dell’Arma dei carabinieri, commenta gli esiti delle urne

“Le forze politiche di centrodestra hanno stretto una promessa con gli italiani in campagna elettorale e la sicurezza è tra i punti su cui chiediamo una presa di posizione urgente” – così Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri, commentando gli esiti delle urne.

“Tra le priorità della maggioranza c’è anche il Piano carceri, che permetterebbe la riqualificazione delle strutture penitenziarie, e l’adeguamento delle Forze dell’Ordine che al momento non riescono a gestire adeguatamente i detenuti: una conferma della situazione arriva in queste ore dalla struttura penitenziaria di Altamura, facente parte della sede distaccata della casa circondariale di Matera, dove gli agenti sono talmente pochi che i turni si programmano su 3 quadranti invece che 4. Le forze di polizia fanno il possibile per consegnare i delinquenti alla giustizia, ma situazioni come quelle di Altamura dimostrano come non bastino quattro mura a confinare l’illegalità, tant’è che il 13 settembre un detenuto è persino evaso dal carcere senza alcuna difficoltà. Confidiamo nell’interesse dimostrato dalla coalizione di centrodestra, a cui vanno i nostri auguri per questo mandato, ma chiediamo al Governo che verrà di ripartire dalle assunzioni nel comparto sicurezza e di intervenire con adeguamenti strutturali, altrimenti il nostro sforzo per tutelare i cittadini sarà vano – prosegue Unarma – le carceri italiane hanno necessità di restauri, di più personale e di una politica di gestione diversa, che ripartisca i detenuti in strutture adeguate e aiuti gli agenti nel loro ruolo”.