Ugl Calabria: “bravo Occhiuto ad annullare aumenti ferroviari decisi dal vecchio Governo regionale”

30 Settembre 2022 10:47

“Bene la decisione del Presidente Occhiuto di annullare gli aumenti del costo dei biglietti ed abbonamenti ferroviari per i pendolari calabresi, aumenti decisi dal precedente governo regionale di centrosinistra e che sarebbero entrati in vigore il prossimo ottobre. La Ugl della Calabria esprime apprezzamento e valuta positivamente la scelta della Giunta regionale a favore dei lavoratori e degli studenti pendolari calabresi, già alle prese con il caro vita determinato dall’aumento generalizzato del costo della vita e da una grave situazione economica che va a colpire maggiormente le fasce deboli del fragile tessuto socioeconomico della nostra regione”. Così in una nota il segretario regionale di Ugl Calabria, Prof. Ornella Cuzzupi, sulla decisione di Occhiuto di annullare gli aumenti del costo dei biglietti ed abbonamenti ferroviari per i pendolari calabresi.

“L’Ugl ribadisce altresì – si legge ancora – la necessità del rilancio del settore del trasporto pubblico locale nella Calabria, favorendo al massimo le sinergie, e quindi l’intermodalità, tra le varie forme di trasporto per offrire maggiori e migliori servizi ai cittadini utenti con particolare attenzione alle aree interne e rurali del territorio regionale maggiormente a rischio di marginalizzazione ed esclusione”.