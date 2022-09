UE fa chiarezza sulle parole di Ursula von der Leyen: “Europa lavorerà con qualsiasi governo italiano post Elezioni”

23 Settembre 2022 17:24

Le parole di Ursula von der Leyen non erano mirate a interferire con le Elezioni in Italia: l’UE fa chiarezza e sottolinea la piena collaborazione con qualsiasi governo che verrà formato dopo il 25 settembre

“Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria“. Hanno fatto molto discutere le parole espresse da Ursula von der Leyen in merito al voto in Italia rispondendo ai quesiti degli studenti dell’Università di Princeton “New Jersey”. In molti hanno visto un’ingiustificata ingerenza in grado di poter orientare il voto verso posizioni più favorevoli all’Unione Europea. Un comportamento che ha scatenato la forte risposta da parte di Matteo Salvini e diversi altri esponenti politici.

L’UE è stata costretta a intervenire sulla vicenda per bocca del portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “E’ assolutamente chiaro che il presidente non è intervenuto nelle elezioni italiane: quando ha parlato degli strumenti a disposizione” per intervenire nel caso in cui le cose prendano una direzione indesiderata “ha fatto riferimento a procedure in corso in altri Paesi dell’Ue, e dunque stava evidenziando il ruolo della Commissione come guardiana dei trattati, in particolare nel campo del rispetto dello Stato di diritto“. Von der Leyen, ricorda Mamer, “ha anche detto esplicitamente che, beninteso, la Commissione lavorerà con ogni governo che uscirà dalle elezioni e che abbia la volontà di lavorare con la Commissione Europea“.