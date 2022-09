Guerra Ucraina, razzo su convoglio umanitario a Zaporizhzhia. Zelensky: “attacco terroristico, almeno 23 morti”

30 Settembre 2022 11:25

“Le persone erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per prendere i loro parenti e portarli via”, scrivono le autorità ucraine. Gli amministratori filo-russi rispondono però alle accuse

Tragedia questa mattina a Zaporizhzhia, città dell’omonima regione sud-orientale. Alcuni razzi hanno colpito un convoglio umanitario civile in uscita dal territorio. “Ci sono diverse vittime”, ha riferito su Telegram il capo regionale militare Oleksandr Starukh, citato da Unian. “Le persone erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per prendere i loro parenti e portarli via”, scrive la stampa locale. I morti sarebbero almeno 23. I filo-russi di Zaporizhzhia, invece, hanno incolpato l’esercito ucraino per il raid missilistico. Secondo Vladimir Rogov, funzionario dell’amministrazione filo-russa di Zaporizhzhia citato dall’agenzia Tass, gli ucraini avrebbero colpito una colonna di auto che si stava formando per “dirigersi verso i territori liberati”. La Regione, infatti, dopo il Referendum indetto dalla Federazione russa, vedrà completare l’annessione con firma del presidente Vladimir Putin.

Zelensky: “A Zaporizhzhia attacco terroristico”

“E’ un attacco terroristico quello che le forze armate russe hanno compiuto contro un convoglio civile umanitario a Zaporizhzhia”. Lo denuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusando la Russia di essere una “feccia assetata di sangue” e promettendo che “risponderà sicuramente per ogni vita ucraina perduta”. Zelensky ha quindi parlato di “stato terrorista” che ha “lanciato razzi contro la popolazione civile a Zaporizhzhia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Colpisce le regioni ucraine con lanciarazzi e droni”.

Riferendosi all’attacco contro il convoglio umanitario che ha causato almeno 23 morti e 28 feriti, il presidente ucraino ha detto che “gli occupanti hanno sparato 16 razzi in una mattinata nel solo distretto di Zaporizhzhia. Solo i terroristi possono farlo”, ma “non dovrebbero avere posto nel mondo civile”. Secondo Zelensky “il nemico si infuria e cerca vendetta per la nostra fermezza e per i suoi fallimenti. Colpisce cinicamente gli ucraini pacifici, perché ha perso tutto ciò che è umano molto tempo fa”.