Ucraina, Lukashenko: “pace in pochi giorni se l’Europa vuole”

30 Settembre 2022 11:13

“L’Europa utilizzi saggezza in questo momento, solo così può essere ristabilita la pace in Ucraina”: le parole del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko

La pace in Ucraina “potrebbe essere raggiunta in pochi giorni”: lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko nel corso di una riunione odierna a Minsk. Lo riferisce l’agenzia telegrafica bielorussa BelTA. “Se gli europei vogliono davvero la pace, questa può essere raggiunta in pochi giorni”, ha sottolineato il leader bielorusso. “Avendo perso un cittadino su tre durante il genocidio fascista, i bielorussi, come nessun’altra nazione al mondo, rispettano molto il significato della vita umana. Ogni vita umana!”, ha osservato il capo di Stato.

“Questo è uno dei motivi per cui, sia ieri che oggi – prosegue Lukashenko – , con il conflitto militare che infuria accanto a noi in Ucraina, ci siamo sempre fatti avanti con iniziative di pace nei tavoli internazionali e continueremo a farlo. Consideriamo il conflitto tra i popoli fraterni deve essere una grande tragedia. È una diretta conseguenza degli intrighi strategici e della più grande stupidità, in primis dei politici occidentali”. “Il conflitto è molto discusso oggi. Molte persone dichiarano il loro desiderio di pace in quei territori. Soprattutto gli europei, perché il conflitto è proprio nella nostra casa europea. Se gli europei vogliono veramente la pace, può essere raggiunta in pochi giorni. L’ho affermato più volte e avverto gli europei: per favore, siate saggi e fate di tutto per garantire che la pace sia ristabilita in Ucraina”, ha esortato il leader bielorusso.