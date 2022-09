L’Ucraina entrerà nella Nato, Zelensky: “stiamo compiendo il passo decisivo”

30 Settembre 2022 16:19

La comunicazione del presidente ucraino dopo la cerimonia di annessione dei quattro territori ucraini all’interno della Federazione russa

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky risponde subito alla Russia dopo la cerimonia di annessione delle quattro regioni alla Federazione Russa. L’Ucraina, a suo dire, è di fatto parte dell’alleanza NATO. “Oggi stiamo facendo domanda per renderlo ufficiale. Stiamo facendo il nostro passo decisivo firmando la domanda dell’Ucraina per l’adesione accelerata alla NATO”, ha spiegato in un video pubblicato sui propri canali.

Il presidente Zelensky ha il pieno sostengo degli Usa e dell’Europa, lo aveva confermato anche il Premier Mario Draghi nei giorni scorsi sottolineando che l’Italia “non riconoscerà l’annessione dei territori alla Federazione Russa”.