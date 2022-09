Ucraina, Biden contro Putin: “minaccia nucleare viola la carta Onu”

22 Settembre 2022 10:11

La risposta degli Stati Uniti a Vladimir Putin è arrivata con le parole di Joe Biden al Palazzo di Vetro

Il giorno dopo l’annuncio dei ‘referendum’ nei territori ucraini occupati, Vladimir Putin ha ordinato anche la “mobilitazione militare parziale” dei riservisti (300mila unità) per “difendere la Russia” che “l’Occidente vuole distruggere” ed è tornato a minacciare l’uso di armi nucleari. La risposta degli Stati Uniti è arrivata con le parole di Joe Biden al Palazzo di Vetro. “Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai lanciata”, ha detto il presidente americano parlando all’Assemblea generale dell’Onu.

“Abbiamo un membro permanente del Consiglio di sicurezza e ha invaso un suo vicino con l’obiettivo di toglierlo dalla mappa. Oggi il presidente russo Putin ha inviato altre minacce. Il Cremlino sta organizzando un referendum farsa, che è una enorme violazione” al diritto internazionale.